Spectacle « Mathilde, Jacques et les autres » Salle Jacques Brel Étrépagny, lundi 8 avril 2024.

Trait d’Union organise, en partenariat avec l’ASEPT, un spectacle musical et théâtral à destination des séniors sur le thème des aidants familiaux. Ce spectacle gratuit, intitulé « Mathilde Jacques et les autres », évoque les difficultés des aidants en essayant d’éclairer avec humour, grâce et poésie un sujet sensible. Ce spectacle sera suivi d’un temps de débat et d’échange avec des professionnels.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 14:30:00

fin : 2024-04-08 16:30:00

Salle Jacques Brel 1 rue Jacques Brel

Étrépagny 27150 Eure Normandie

