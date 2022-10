Spectacle : Mathilde et Guillaume, sacrés normands Saint-Martin-du-Bec Saint-Martin-du-Bec Catégories d’évènement: Saint-Martin-du-Bec

Seine-Maritime Saint-Martin-du-Bec Par la compagnie La Belle Envolée. Guillaume Le Conquérant vous accueillera, avec son épouse Mathilde, au Château du Bec, le 30 octobre à 15h. Tous deux vous révéleront les détails de leur vie tout en explorant le château. A partir de 8 ans.

Tarif : 6 €

Tarif… contact@cie-labelleenvolee.fr Saint-Martin-du-Bec

