Spectacle – Matcha, la petite poule verte



2022-11-19 – 2022-11-19

Par Mamatcha compagnie.

Salle de réunion au 1er étage.

Ouverture des portes à partir de 14h30. Pour petits et grands à partir de 4 ans. Durée : environ 55 min

Nombre de places limitées.

Sur inscription auprès de la bibliothèque :

Enfants : 3 euros / Adultes : 5 euros

Paiement à effectuer de préférence à l’avance à la bibliothèque.

Dans le poulailler des petites poules blanches, naît une nouvelle petite poule : toute verte ! Elle s’appelle Matcha. Les poules blanches sont dérangées par sa couleur et l’accueillent par des quolibets, des rires moqueurs, des menaces, du rejet. Matcha s’enfuit, désespérée. En chemin, elle rencontre un curieux personnage : OscarGo l’escargot. Hermaphrodite, débonnaire et tonitruant, il porte une coquille grosse caisse sur son dos et joue sa musique au tout venant. A son contact, Matcha retrouve la joie de danser, de briller et de rire ! Leur route les ramène au poulailler des poules blanches, où Matcha ose offrir sa danse, accompagnée par la musique d ’OscarGo. Le poulailler s’embrase de joie, reconnait Matcha et s’élance dans une fête de toutes les couleurs !

Jeu, chant et manipulation : Brigitte Sepaser et Elise Cagne (ou suppléante) Musique live : Brigitte Sepaser

Bernard Kudlac, directeur artistique du Cirque Plume, a réalisé l’affiche du spectacle ainsi que de nombreuses aquarelles qui illustrent ce projet qui nous parle de différence et de liberté.

