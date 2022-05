Spectacle “MATCH !” Bellac Bellac BellacBellac Catégories d’évènement: Bellac

Bellac Haute-Vienne rue Lafayette Bellac Haute-Vienne Bellac A 16h dans les jardins du Théâtre du Cloître – rue Lafayette. Gratuit, sur réservation. Théâtre du Cloître : 05 55 60 87 61 / info@theatre-du-cloitre.fr Dans le cadre de la semaine des Emancipations. Théâtre – tout public – dès 14 ans par la Cie La Sœur de Shakespeare. Après la première de cette création 2021, le 9 novembre dernier au Théâtre du Cloître, le spectacle revient avec sa version extérieure.

L’histoire : 4h du matin. Un banquet de mariage dans une salle des fêtes de village. Tout le monde est parti sauf Seb et Marilyne : deux ami.e.s. Il et elle refusent d’aller se coucher. Il et elle refusent la fin de la fête. Elle parle. D’amour.

Il chante. Des chansons d'amour. Il.elle raconte sans détour ni distance l'absolu et l'universalité de la quête amoureuse.

