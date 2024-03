Spectacle Masq Musée d’Art moderne – Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes, samedi 18 mai 2024.

Spectacle Masq Par la Compagnie ALFRED ALERTE Samedi 18 mai, 21h00, 22h00, 23h00 Musée d’Art moderne – Collections nationales Pierre et Denise Lévy Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T23:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Par la Compagnie ALFRED ALERTE

MASQ, pièce onirique conçue telle une invitation au voyage, est un spectacle plastique qui vous emportera vers la découverte d’autres modes d’expression.

Les supports majeurs de la pièce sont des masques-costumes, qui vivent et se transforment tantôt en personnages, tantôt en éléments de décor, créant ainsi un univers et des situations fantastiques en perpétuelle évolution.

On explore ici le corps qui se dérobe, ses disparitions, ses métamorphoses, grâce aux masques derrière lesquels ce ne sont pas des visages mais des corps entiers qui disparaissent.

Ainsi les corps parlent, se masquent, s’animalisent et s’humanisent au gré de nos imaginaires…

Musée d’Art moderne – Collections nationales Pierre et Denise Lévy 14 place Saint Pierre, 10 420 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est http://www.musees-troyes.com Le Musée d’Art moderne est né de la donation de près de 2 000 œuvres en 1976 par Pierre et Denise Lévy, couple d’industriels troyens et collectionneurs. Le peintre André Derain et le verrier troyen Maurice Marinot, proches amis des Lévy, y sont largement représentés, aux côtés de grands artistes de la modernité tels que Courbet, Braque, Gris, Soutine, Modigliani, Dufresne, La Fresnaye, Buffet, Balthus ou De Staël.

©ThomasGuyenet