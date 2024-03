Spectacle: Mary Candies La Grande Aventure allée Suzanne Bacarisse Pau, dimanche 24 novembre 2024.

Spectacle: Mary Candies La Grande Aventure allée Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Découvrez Mary Candies dans une aventure grandiose et totalement fluorescente. « La Grande Aventure » signe la version longue de l’histoire. Dans cette mise en scène inédite, découvrez des nouveaux personnages et effets spéciaux dans des décors toujours plus époustouflants rendant cette aventure encore plus palpitante. Préparez-vous à frissonner, vibrer, rêver … Plongez dans un tourbillon d’émotions. Cette aventure extraordinaire vous plongera dans un dessin animé en 3 Dimensions. La mise en scène sera sublimée par des diffusions de parfums qui vous feront vivre une expérience immersive et qui éveilleront tous vos sens. L’HISTOIRE Accompagnés d’un grimoire étrangement doté de parole, Mary Candies et son frère Anton devront retrouver une mystérieuse confiserie devenue ensorcelée. L’histoire les entraînera dans des lieux extraordinaires mais ils devront déjouer les pièges d’un sorcier… 29 29 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-24 15:00:00

fin : 2024-11-24

allée Suzanne Bacarisse Zénith de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

