Spectacle MARTO : Minus Circus

le dimanche 20 mars à Le Temps des Cerises

le dimanche 20 mars à Le Temps des Cerises

Linka déverrouille son énorme valise et le chapiteau du Minus Circus se déploie sous vos yeux. Lumière, musique, la piste s’offre aux danseurs de Kazatchok, à la famille d’acrobates, à l’Homme le plus fort du monde, à la funambule qui danse avec la lune… Sous le nez d’un clown qui porte son rêve à bout de doigt, Linka s’amuse et réinvente son petit monde. Durée : 30 min.

Gratuit, sur inscription

Cirque de valise, slave, marionnettique et musical. Par la Cie De Fil et d’Os. Pour les enfants de 1 à 4 ans (enfant accompagné). Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

