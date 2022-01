Spectacle MARTO : KUKU / COUCOU Le Temps des Cerises, 13 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle MARTO : KUKU / COUCOU

le dimanche 13 mars à Le Temps des Cerises

S’appuyant sur les envoûtantes propositions visuelles de l’illustratrice Lucie Félix, Coucou nous guide dans une expérience théâtrale aussi active qu’enjouée. Ensemble, on joue. On se cache. On découvre. On ranime notre joie individuelle et collective. Par la poésie, la danse, la musique et le théâtre d’objet, le livre trouve ses nouvelles dimensions et souffle d’inédites explorations, rejoignant avec délicatesse l’univers des tout-petits. Durée : 40 min.

Gratuit, sur inscription

Théâtre d’objet et de musique. Par le collectif Ma-Théâ, d’après l’œuvre de Lucie Felix. A partir de 18 mois.

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T15:00:00 2022-03-13T16:00:00;2022-03-13T17:00:00 2022-03-13T18:00:00