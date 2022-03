Spectacle “Martin, le maître composteur” Flixecourt Flixecourt Catégories d’évènement: Flixecourt

Flixecourt Somme Flixecourt Le Réseau Lecture Nièvre & Somme présente : ”Et si on (re) faisait le monde ?” de Février à Juin 2022 Dans ce cadre, retrouvez le spectacle de la Compagnie Le Chapiteau vert :

Martin, le maître composteur – Vendredi 22 avril à la Médiathèque de Flixecourt Ce spectacle participatif et amusant va permettre au public de réaliser 5 épreuves pour devenir maître composteur. Faire du compost devient alors une évidence car ”Tout ce qui vient de la nature, retourne à la nature !” Tout public à partir de 6 ans

