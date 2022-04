Spectacle Martigues solidaire Martigues, 21 mai 2022, Martigues.

Spectacle Martigues solidaire Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues

2022-05-21 20:00:00

Martigues Bouches-du-Rhône

Cette opération repose sur un principe simple et novateur. le ticket d’entrée (ticket solidaire) sera délivré non pas après paiement en argent mais en échange d’un don de denrées de première nécessité non périssables.

Chaque participant devra fournir un minimum de trois denrées : 1 produit salé, 1 produit sucré et 1 produit d’entretien ou d’hygiène.



Les billets en échange de dons sont à retirer à la Maison de la vie associative (quai Toulmond dans le quartier de l’île) ou à La Halle le soir même.

La Ville de Martigues, en partenariat avec les associations caritatives, organisent le grand spectacle de la solidarité.

Avec les Restos du Coeur, Secours Catholique, Secours Populaire, Croix-Rouge, l’association Partage et les équipes Saint Vincent.

vie-associative@ville-martigues.fr +33 4 42 10 82 99

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues

