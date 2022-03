SPECTACLE MARS 2037 – A DÉCOUVRIR EN FAMILLE DÈS 6 ANS Capavenir Vosges, 29 mars 2022, Capavenir Vosges.

En 2037, l’homme le plus riche du monde dépense toute sa fortune pour un voyage sans retour vers la planète Mars. Avec lui, trois astronautes, une poule et un robot.

Il laisse à terre une fille folle de rage de voir son héritage partir dans la fumée de la fusée. Tout l’équipage vit un rêve inouï, suspendu par la microgravité au milieu de la Voie Lactée qui brille de ses 200 milliards d’étoiles. La planète rouge les attend, hostile pourtant mais qui incarne la promesse de la première colonie humaine de l’espace.

Par le hublot géant, les astronautes scrutent cette éternelle nuit noire parsemée d’étoiles.

Accompagné d’un improbable orchestre, le chant semble une évidence face à l’état contemplatif de l’homme orphelin de la Terre.

L’humour et la fantaisie permettront-ils aux spationautes d’échapper aux étranges songes provoqués par les vents solaires ou est-ce tout bêtement l’amour, le merveilleux amour, qui sauvera ces humains du désastre martien ?

Une impressionnante machinerie théâtrale plonge le public dans la beauté renversante d’une virée intergalactique. Les spectateurs se retrouvent au cœur du vaisseau qui file parmi les étoiles, au milieu des corps qui échappent aux lois de l’attraction terrestre et flottent dans l’espace.

À découvrir en famille dès 6 ans

« Monter une comédie musicale est un rêve. Aller dans l’espace en est un autre. Raconter l’un avec l’autre confine au fantasme. » Pierre Guillois

DISTRIBUTION : COMPAGNIE LE FILS DU GRAND RESEAU

Écriture et mise en scène : Pierre Guillois

Composition musicale : Nicolas Ducloux

Assistante à la mise en scène : Lorraine Kerlo Aurégan

Chanteurs : Jean-Michel Fournereau, Magali Léger ou Marie Oppert (en alternance), Charlotte Marquardt, Quentin Moriot, Élodie Pont, Pierre Samuel

Musiciens : Matthieu Benigno – percussions / Nicolas Ducloux – clavier / Chloé Ducray ou Claire Galo-Place – harpe / Gabrielle Godart – clavier / Jérôme Huille ou Grégoire Korniluk -violoncelle

Chorégraphies : Armelle Ferron

Scénographie : Audrey Vuong

Costumes : Axel Aust, assisté de Camille Pénager

Maquillage : Catherine Saint-Sever

Créatures extra-terrestres : Carole Allemand Delassus, assistée de Franck Rarog

Robot : Sébastien Puech, assisté de Delphine Cerf, Eduardo De Gregorio et Franck Demory

Lumière : François Menou

Effets magiques : Stéphane Lemarié,Allan Sartori et Pedro Miguel

Photographies : Arnold Pöschl

Direction technique : Fabrice Guilbert

Construction décor, costumes et perruques : Stadttheater Klagenfurt, Autriche

Modifications décor : Atelier du Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique, Nantes

Supervision reconstruction : Stéphane Lemarié

Régie générale et lumière : Fabrice Guilbert

Régie plateau : Stéphane LemariéetDidier Le Barazer

Régie plateau / marionnettiste : Claire Rabant

Régie son et vidéo : Loïc Le Cadre

Production : Compagnie le Fils du Grand réseau

+33 3 29 65 98 58 https://www.scenes-vosges.com/Programmation/Theatre/MARS-2037-00453.html

Scènes Vosges

