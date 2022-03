SPECTACLE – MARLENE MONTEIRO FREITAS Metz, 3 mars 2022, Metz.

L'ARSENAL – Grande Salle 3 avenue Ney

Metz Moselle

La Capverdienne Marlene Monteiro Freitas convoque Dionysos et ses Bacchantes dans un Prélude pour une purge peuplé de pastiches, de musiciens et de danseurs jouant les automates d’un carnaval dada. Sur un plateau en 16/9, la chorégraphe déploie des bulles d’imaginaire au milieu de pads et d’une nuée de pupitres servant, au gré de métamorphoses toutes ovidiennes, de pagaies, d’aspirateurs ou de machines à écrire pour dactylos sous psychotropes ! Entre mouvements de pantins désarticulés et galerie de grimaces, l’œuvre, cadencée par une hystérie collective et un bricolage musical hypnotique, devient une folie pulsionnelle de transgression charnelle et sensorielle.

