Spectacle Marionnettes Pas Sage « Petit Hibou » Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie, jeudi 29 février 2024.

Spectacle Marionnettes Pas Sage « Petit Hibou » Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Un spectacle pour le 55-110… centimètres !

Spectacle d’ombres colorées, avec une histoire simple.

« Petit Hibou tombe du nid et rencontre plusieurs animaux qui vont l’aider (ou pas pour certains !) à retrouver sa maman. La magie de l’ombre, la douceur de l’histoire, les personnages spécifiques attirent le regard des enfants… et des adultes qui les accompagnent! ».

Musique en direct (guimbardes), bruitages et chansons, dans un joli castelet décoré.

Sur réservation.

Sur réservation. EUR.

Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine marionnettes-pas-sage@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 11:00:00

fin : 2024-02-29 11:30:00



L’événement Spectacle Marionnettes Pas Sage « Petit Hibou » Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn