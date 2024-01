Spectacle Marionnettes Pas Sage « Orlando Furioso » Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie, dimanche 25 février 2024.

Spectacle Marionnettes Pas Sage « Orlando Furioso » Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Orlando, plus matamore que chevalier, sauve une jeune fille charmante (enfin presque !) d’être attrapée par des bandits (couards !) leur chef sanguinaire (et sans courage !) et un dragon énorme (de ridicule !).

Dans un joli castelet aux décors changeants (comédie en 4 actes) venez sourire, rire, apprécier du beau français (comme on nous a déjà dit) et vibrer au suspens (imaginaire !) délirant qui donne envie de se replonger dans le texte ancien de l’Arioste, pour les adultes et d’aller chercher son épée en bois pour imiter Orlando pour les plus jeunes. Les voix parodiées rajoutent à la drôlerie du spectacle.

Et comme le dit si bien un enfant de 4 ans « Et bien moi, quand je serai « humain », j’aurai une moustache » !!! (Comme Orlando).

Réservation obligatoire.

Réservation obligatoire.

Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine marionnettes-pas-sage@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 11:00:00

fin : 2024-02-25 12:00:00



