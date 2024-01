Spectacle Marionnettes Pas Sage « Atchoum » Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie, mercredi 21 février 2024.

Spectacle Marionnettes Pas Sage « Atchoum » Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Agathe est une petite sorcière, bien jeune. Elle est toujours de bonne humeur, sauf quand elle attrape un rhume. Rassurez-vous, ça ne lui arrive jamais… sauf aujourd’hui ! Et donc ses animaux de compagnie vont être de la partie pour arranger les choses… ou pas !

Une histoire simple pour les petits enfants où les plus grands prennent plaisir.

Dans le joli décor de sa chambre, la lumière noire nous emmène vers le rêve, tendre, amusant, cocasse, inattendu suivant les animaux qui le peuplent. Chansons et petits bruits complètent le tout et l’on peut même apprendre à compter 1 hibou, 2 chats etc…

La lumière noire, les personnages et décors en peinture fluo nous font changer d’univers. Un ravissement qui fait qu’on s’y sent bien. A vos souhaits !

De 2 ans à toujours jeunes ! 40 personnes maximum, réservation obligatoire.

Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine marionnettes-pas-sage@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 11:00:00

fin : 2024-02-21 11:30:00



L’événement Spectacle Marionnettes Pas Sage « Atchoum » Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn