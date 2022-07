Spectacle Marionnette « Sacha et compagnie »

Spectacle Marionnette « Sacha et compagnie », 21 septembre 2022, . Spectacle Marionnette « Sacha et compagnie »



2022-09-21 10:30:00 – 2022-09-21 Mercredi 21 septembre à 10h30 à partir de 3 ans.

Durée : 45 minutes

En partenariat avec le réseau des médiathèque de l’Agglomération du Beauvaisis

Gratuit sur réservation au 03.44.07.71.13

