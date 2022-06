Spectacle : Marioles arboricoles baroques

Spectacle : Marioles arboricoles baroques, 4 juin 2022, . Spectacle : Marioles arboricoles baroques

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-05 18:00:00 À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, la Compagnie les Ponts Levants invite le public à la chapelle de l’Annonciade pour des « leçons de choses performées » sur le thème de la nature. Interventions théâtrales autour de la nature, en interaction avec les publics, par la Cie Les Ponts Levants. +33 4 42 88 79 04 À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, la Compagnie les Ponts Levants invite le public à la chapelle de l’Annonciade pour des « leçons de choses performées » sur le thème de la nature. dernière mise à jour : 2022-05-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville