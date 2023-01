SPECTACLE MARILUCE Sainte-Gemme-la-Plaine, 24 mars 2023, Sainte-Gemme-la-Plaine Sainte-Gemme-la-Plaine.

SPECTACLE MARILUCE

14 rue de la mairie Salle communale Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée Salle communale 14 rue de la mairie

2023-03-24 20:30:00 – 2023-04-07

Projet phare de cette année 2023, la programmation culturelle se développe sur le territoire en allant au plus près des habitants. Et pour cette première « tournée intercommunale nous accueillerons « Mariluce » en trio.

Dans un style chanson française pop folk, Mariluce chante des histoires de vies ordinaires, et célèbre la liberté sous toutes ses coutures. Un véritable tourbillon d’énergie. Mariluce, c’est la simplicité, et une douce audace qui vient, sans se prendre au sérieux, mettre les pieds dans le plat et réchauffer les cœurs.

Ce duo lumineux sillonne depuis 2016 les scènes du Grand Ouest et d’ailleurs, suivi par un public de plus en plus nombreux.

+33 2 51 56 37 37

