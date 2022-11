Spectacle – Marie Tudor Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Spectacle – Marie Tudor Centre Paris Anim’ Espace Beaujon, 13 décembre 2022, Paris. Le jeudi 15 décembre 2022

de 20h00 à 21h20

Le mardi 13 décembre 2022

de 20h00 à 21h20

. payant Un classique de Victor Hugo, punk, électrique et sensuel. Marie aime Fabiano qui la trompe avec Jane qui trompe elle-même Gilbert qui l’aime en retour. Les choses pourraient s’arrêter, là mais nous sommes à la Cour d’Angleterre et Marie n’est autre que la reine, digne fille du sulfureux Henri VIII. Les événements vont alors revêtir un caractère politique et les affaires d’alcôve vont devenir affaires d’État. En effet, le favori Fabiano Fabiani est détesté par toute la Cour et tous souhaitent sa chute, en particulier

Simon Renard, le représentant du prince d’Espagne, futur mari de la reine. Fabiani s’est vu offrir par la reine la fortune de feu Lord Talbot. Cependant en découvrant que Jane, l’unique héritière Talbot que l’on croyait morte, est encore vivante et se croyant seul au courant de ce secret, il décide de la séduire et de la déshonorer pour garder ses biens. Les 13 et 15 décembre à 20h A l’Espace Beaujon Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Contact : https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/marie-tudor-god-save-the-queen-la-compagnie-du-rubis/ 0153530699 info@ebeaujon.org https://www.facebook.com/events/806597407291358/806597410624691/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/806597407291358/806597410624691/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.billetreduc.com/220823/evt.htm

