Spectacle – Marie des Poules Morteau, 7 avril 2022, Morteau.

Spectacle – Marie des Poules Théâtre Place de la Halle Morteau

2022-04-07 – 2022-04-07 Théâtre Place de la Halle

Morteau Doubs

15 EUR Sur réservation. Lorsque, à onze ans, Marie Caillaud entre à Nohant au service de George Sand, elle ne sait pas encore qu’on l’appellera Marie des Poules, la servante qui va chercher les oeufs au poulailler. Elle ne sait pas non plus qu’elle y apprendra à lire, à écrire, à jouer la comédie et à interpréter 35 pièces écrites par George Sand. Elle sait encore moins qu’elle éprouvera les souffrances d’un amour qui va la marquer à vie. Maurice, le fils de George, entretiendra avec elle une liaison qui perdurera pendant plusieurs années. Quelle sera l’attitude de George Sand ? De Maurice ? Les conventions sociales briseront-elles les espérances de Marie ? Quel sera le destin de Marie des Poules ? Georges Sand et Marie Caillaud, deux femmes, deux destins, un même combat pour la liberté.

Théâtre Place de la Halle Morteau

