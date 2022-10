Spectacle – Marie des poules, gouvernante chez George Sand

Spectacle – Marie des poules, gouvernante chez George Sand, 15 décembre 2022, . Spectacle – Marie des poules, gouvernante chez George Sand



2022-12-15 20:00:00 – 2022-12-15 13 EUR Sur réservation. Lorsque, à onze ans, Marie Caillaud entre à Nohant au service de George Sand, elle ne sait pas encore qu’on l’appellera Marie des Poules, la servante qui va chercher les œufs au poulailler. Elle ne sait pas non plus qu’elle y apprendra à lire, à écrire, à jouer la comédie et à interpréter 35 pièces écrites par George Sand. Elle sait encore moins qu’elle éprouvera les souffrances d’un amour qui va la marquer à vie. dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville