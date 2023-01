Spectacle : Marianne James « Tout est dans la voix » Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’Évènement: Drôme

Spectacle : Marianne James « Tout est dans la voix » Saint-Vallier, 17 février 2023, Saint-Vallier . Spectacle : Marianne James « Tout est dans la voix » Salle Désirée Valette Saint-Vallier Drôme

Drôme EUR 35 35 Plus qu’un spectacle musical, plus qu’une conférence sur le chant, Marianne nous propose une rencontre ! La sienne et celle de nous-même avec notre voix.

Chanter c’est un peu révéler son âme. argosart@hotmail.com +33 6 72 28 42 28 Saint-Vallier

