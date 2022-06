Spectacle « Marché Extraordinaire » avec la Compagnie Détours Paradou Paradou Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Place Charloun Rieu Paradou Bouches-du-Rhône

2022-07-08 – 2022-07-09

Bouches-du-Rhône Paradou Marius est un homme d’affaires hyperactif. Né dans les Alpilles, il a toujours vécu à Paris et se fait appeler Marc, c’est tellement mieux pour le business ! Le testament de son père, Alexandre, l’envoie remplir une mission pour le peu intrigante dans son village natal. Sous le regard attendri de deux personnages surnaturels, il va enfin découvrir toutes les bonnes choses que la vie peut offrir et auxquelles il a oublié de faire attention…



Entrée gratuite Spectacle musico-théâtral intergénérationnel, de production locale, bio-créa-dynamique, éthique et en circuit court.

