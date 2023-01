Spectacle: » Mangouye » Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax OT Grand Dax Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Paul-lès-Dax

Spectacle: » Mangouye » Saint-Paul-lès-Dax, 4 février 2023, Saint-Paul-lès-Dax OT Grand Dax Saint-Paul-lès-Dax. Spectacle: » Mangouye » 1 bis rue des Bruyères Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax Landes Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères

2023-02-04 10:30:00 – 2023-02-04 11:30:00

Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères

Saint-Paul-lès-Dax

Landes Saint-Paul-lès-Dax EUR 0 0 Dans un petit village de brousse au coeur du Burkina Faso, les villageois vivent paisiblement au rythme des saisons. Mais un soir, les enfants découvrent que les puits sont à sec, le village court à la catastrophe…

Dès 5 ans Dans un petit village de brousse au coeur du Burkina Faso, les villageois vivent paisiblement au rythme des saisons. Mais un soir, les enfants découvrent que les puits sont à sec, le village court à la catastrophe…

Dès 5 ans +33 5 58 91 20 68 Médiathèque Louise Michel Médiathèque

Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax

dernière mise à jour : 2023-01-10 par OT Grand Dax

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Saint-Paul-lès-Dax Autres Lieu Saint-Paul-lès-Dax Adresse Saint-Paul-lès-Dax Landes OT Grand Dax Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Ville Saint-Paul-lès-Dax OT Grand Dax Saint-Paul-lès-Dax lieuville Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax Departement Landes

Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax OT Grand Dax Saint-Paul-lès-Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-les-dax-ot-grand-dax-saint-paul-les-dax/

Spectacle: » Mangouye » Saint-Paul-lès-Dax 2023-02-04 was last modified: by Spectacle: » Mangouye » Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax 4 février 2023 1 bis rue des Bruyères Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax Landes Landes OT Grand Dax Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax, Landes

Saint-Paul-lès-Dax OT Grand Dax Saint-Paul-lès-Dax Landes