SPECTACLE : MANGEUR DE LUMIÈRE, 8 juin 2022, .

SPECTACLE : MANGEUR DE LUMIÈRE

2022-06-08 – 2022-06-08

Spectacle dans le cadre de la journée des océans – En partenariat avec l’École de musique Sud-Estuaire.

Vous voilà conviés à une fête envoûtante orchestrée par des alchimistes du son.

Une pérégrination où voix et instruments épousent les sons des abysses et de leur étrange bestiaire.

Emmenée par la personnalité rayonnante de la chanteuse Lucile Pichereau et les récits captivants de Vincent Rousselot, la musique du projet Mangeur de lumière fusionne avec le jazz, la chanson et les sons des fonds marins pour alimenter un brasier de songes et de mots qui nous emporte vers des contrées mystérieuses et profondes.

Nous aurons le plaisir d’accueillir les premières représentations de ce tout nouveau spectacle.

Pour l’occasion, les quatre chœurs de l’école de musique seront sur scène !



PRATIQUE

Renseignements et billetterie dans les offices de tourisme de la Communauté de communes Sud Estuaire ou au 02 40 27 24 32

Accessibilité : pour toute demande spécifique, vous pouvez contacter le service culture au 02 40 64 12 40 ou par mail à : culture@saint-brevin.fr

Les tarifs réduits s’appliquent aux mineurs (-de 18 ans), aux étudiants et demandeurs d’emploi (un justificatif sera demandé à l’entrée en salle).

Licence entrepreneur du spectacle n° PLATESV – D – 2019 – 00038

