Fronsac Fronsac Fronsac, Gironde Spectacle “Mange la vie avec les doigts” Fronsac Fronsac Catégories d’évènement: Fronsac

Gironde

Spectacle “Mange la vie avec les doigts” Fronsac, 3 septembre 2021, Fronsac. Spectacle “Mange la vie avec les doigts” 2021-09-03 18:00:00 – 2021-09-03 19:00:00 Château Richelieu 1 Rue du Tertre

Fronsac Gironde Fronsac Ils sont trois des voix et des corps en chemin. Des instruments de musique sur le dos, sur la tête entre les jambes, ils ont chaud. Ils écoutent, ils tressent et triturent. Ils cherchent un rythme, une nourriture, la larme qui éteindra l’incendie d’une société burn-out-ée, ils ont épuisé le sérieux, le raisonnable, ils traversent l’absurde pour trouver

l’indispensable. Durée : 50 min – Spectacle tout public

Dégustation offerte par le Château et restauration sur place (sous réserve) Ils sont trois des voix et des corps en chemin. Des instruments de musique sur le dos, sur la tête entre les jambes, ils ont chaud. Ils écoutent, ils tressent et triturent. Ils cherchent un rythme, une nourriture, la larme qui éteindra l’incendie d’une société burn-out-ée, ils ont épuisé le sérieux, le raisonnable, ils traversent l’absurde pour trouver

l’indispensable. Durée : 50 min – Spectacle tout public

Dégustation offerte par le Château et restauration sur place (sous réserve) Ils sont trois des voix et des corps en chemin. Des instruments de musique sur le dos, sur la tête entre les jambes, ils ont chaud. Ils écoutent, ils tressent et triturent. Ils cherchent un rythme, une nourriture, la larme qui éteindra l’incendie d’une société burn-out-ée, ils ont épuisé le sérieux, le raisonnable, ils traversent l’absurde pour trouver

l’indispensable. Durée : 50 min – Spectacle tout public

Dégustation offerte par le Château et restauration sur place (sous réserve) Culture en Fronsadas dernière mise à jour : 2021-08-21 par

Détails Catégories d’évènement: Fronsac, Gironde Autres Lieu Fronsac Adresse Château Richelieu 1 Rue du Tertre Ville Fronsac lieuville 44.92359#-0.26966