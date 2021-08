Pontoise Plaine de Jeux - Rue du 19 Mars 1962 95 Pontoise Pontoise, Val-d'Oise Spectacle « MAN FAN LAA » de SENCIRK Plaine de Jeux – Rue du 19 Mars 1962 95 Pontoise Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Première compagnie de cirque du Sénégal, SenCirk est composée d’artistes circassiens venus de différents horizons (breakdance, gymnastique acrobatique, danse traditionnelle…) qui fusionnent leurs spécialités et leur culture traditionnelle sénégalaise avec celles du nouveau cirque. MAN FAN LAA est un cri d’espoir vers un avenir meilleur où comment la jeunesse Sénégalaise se projette vers un futur plus juste malgré les dures réalités du quotidien. Il évoque la souffrance de se séparer des siens, le déracinement de quitter sa terre natale mais aussi le courage et la fierté de se sentir libre. En partenarait avec la **Maison de quartier de MARCOUVILLE, PONTOISE dans le cadre de l’ETE CULTUREL 2021**

Gratuit – Tout public

La compagnie sénégalaise SENCIRK vous invite à découvrir son spectacle « MAN FAN LAA »

2021-08-07T18:00:00 2021-08-07T19:00:00

