[SPECTACLE] Mam’zelle Coccinelle Dozulé Dozulé Catégories d’évènement: Calvados

Dozulé

[SPECTACLE] Mam’zelle Coccinelle Dozulé, 27 avril 2022, Dozulé. [SPECTACLE] Mam’zelle Coccinelle Dozulé

2022-04-27 16:30:00 – 2022-04-27

Dozulé Calvados Pourquoi les tomates sont-elles rouges ? Pourquoi les nuages ont-ils des formes d’animaux ? Pourquoi la mer fait-elle des vagues ? Vous vous posez tout un tas de questions ? C’est sûr, Mam’zelle Coccinelle a toutes les réponses. Munie de sa “valise qui sait tout”, elle vous expliquera, avec humour et décalage cocasse, les mystères du monde. Pourquoi les tomates sont-elles rouges ? Pourquoi les nuages ont-ils des formes d’animaux ? Pourquoi la mer fait-elle des vagues ? Vous vous posez tout un tas de questions ? C’est sûr, Mam’zelle Coccinelle a toutes les réponses. Munie de sa “valise… beuvron-en-auge@ncpa-tourisme.fr +33 2 31 39 59 14 Pourquoi les tomates sont-elles rouges ? Pourquoi les nuages ont-ils des formes d’animaux ? Pourquoi la mer fait-elle des vagues ? Vous vous posez tout un tas de questions ? C’est sûr, Mam’zelle Coccinelle a toutes les réponses. Munie de sa “valise qui sait tout”, elle vous expliquera, avec humour et décalage cocasse, les mystères du monde. OTI NCPA

Dozulé

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Dozulé Autres Lieu Dozulé Adresse Ville Dozulé lieuville Dozulé Departement Calvados

Dozulé Dozulé Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dozule/

[SPECTACLE] Mam’zelle Coccinelle Dozulé 2022-04-27 was last modified: by [SPECTACLE] Mam’zelle Coccinelle Dozulé Dozulé 27 avril 2022 Calvados Dozulé

Dozulé Calvados