Spectacle: Mamie elle fait que des pulls blancs parce que la neige lui manque MAIF Social Club Paris, 28 décembre 2023, Paris.

Du jeudi 28 décembre 2023 au samedi 30 décembre 2023 :

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

C’est l’histoire d’un lien qui se tisse entre un enfant et sa grand-mère.

Mamie elle fait que des pulls blancs parce que la neige lui manque est un spectacle qui raconte l’histoire d’une transmission, d’un lien, d’une filiation, de ce qui se tisse entre un enfant et sa grand-mère, à travers le regard, l’écoute, le dialogue et l’observation attentive de chacun de ses gestes.

Interprété par Nathan Chouchana, le spectacle fait alterner entre récit et jeu. Le comédien sera aussi manipulateur d’objets, les utilisant dans leur fonction et se permettant parfois de les détourner. C’est toute la richesse du théâtre d’objets, un théâtre d’évocation, d’une grande portée poétique où tout est possible.

En lien avec le spectacle, un atelier est organisé sur le tissage et les liens que nous nouons les uns avec les autres.

Ce projet est réalisé en partenariat avec la Compagnie Le Bel après-minuit.

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Contact : https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/mamie-elle-fait-que-des-pulls-blancs-parce-que-la-neige-lui-manque/ https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/mamie-elle-fait-que-des-pulls-blancs-parce-que-la-neige-lui-manque/

© Eva Kobal