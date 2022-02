Spectacle : Maman Europa Guilers, 26 février 2022, Guilers.

Tout homme a le droit de quitter son pays, y compris le sien – c’est dans la déclaration universelle des droits de l’homme. Sabine a quitté le sien, l’Allemagne, par amour pour un Français. Une génération plus tôt, sa mère, française, avait fait de même vers l’Allemagne.

Quelques décennies avant cela, les deux pays se déchiraient dans une guerre terrible. Sabine partage avec les spectateurs sa binationalité, entre-deux singulier, et ces trajectoires croisées entre sa mère et elle, son amour pour ce grand projet de paix qu’est l’Europe et ses craintes, ses espoirs, quant à son devenir. Seule en scène, elle fait exister des personnages comme tirés d’une photographie de famille plus ou moins fictionnelle ; des personnages qui sont des trajectoires, qui tous vont faire l’expérience du déplacement, forcé ou souhaité : une grande famille qui ressemble à l’Europe, communauté fragile en mouvement ?

Tout public à partir de 13 ans.

Tarifs : 12 €/ 6 €

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

