Spectacle majestueux de fauconnerie Duras Duras Catégories d’évènement: Duras

Lot-et-Garonne

Spectacle majestueux de fauconnerie Duras, 28 juillet 2022, Duras. Spectacle majestueux de fauconnerie Duras

2022-07-28 – 2022-08-28

Duras Lot-et-Garonne 14 14 EUR Lors de votre visite du Château, du 28 juillet au 28 août, profitez d’un spectacle grandeur nature.

Entrez dans le monde majestueux de la fauconnerie avec des oiseaux méconnus. Un spectacle qui émerveillera petits et grands !

Votre billet d’entrée au château est valable toute la journée. Vous pourrez donc revenir voir le spectacle de fauconnerie et de chevalerie à 17h.

Duras

