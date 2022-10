Spectacle « Mais t’as quel âge ?! » de Marion Pouvreau Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis Catégories d’évènement: Argentré-du-Plessis

Ille-et-Vilaine Argentré-du-Plessis Dans le cadre du « Plessis Comedy » en partenariat avec François Martinez. Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les autres ne comprennent pas ce mot. Les premiers adorent Snapchat, les seconds tentent fièrement d’utiliser WhatsApp. Mais à quel âge tout bascule ? A la première soirée plaid et vin rouge ? Marion Pouvreau a passé le cap de la trentaine, et on a commencé à la mettre dans l’autre case – pas celle des jeunes, l’autre… Pour garder le moral, deux options : aller voir un psy, ou en faire un spectacle. « Mais t’as quel âge ?! » est né à une période où justement la société lui demande de donner naissance… alors que Marion a très peur de quitter son statut d’enfant.

> PRIX DU MEILLEUR ESPOIR FÉMININ DU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2021 Ecriture et interprétation : Marion POUVREAU

Mise en scène : Yannick BOURDELLE Tout public. Durée : 1h15 mairie@argentre-du-plessis.fr +33 2 99 96 20 20 http://argentre-du-plessis.bzh/ Centre Culturel Le Plessis Sévigné Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis

