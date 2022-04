SPECTACLE ‘MAIS OÙ EST PASSÉ LE PROFESSEUR DINO ?’ Cattenom Cattenom Catégories d’évènement: Cattenom

Moselle

SPECTACLE 'MAIS OÙ EST PASSÉ LE PROFESSEUR DINO ?' Cattenom, 30 avril 2022, Cattenom. Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux Cattenom

2022-04-30

Cattenom Moselle Cattenom “Bravo les enfants ! Vous êtes invités dans le laboratoire du célèbre Professeur Dino, le plus grand spécialiste des dinosaures. Il va vous révéler tous ses secrets en exclusivité, au cours d’une exceptionnelle journée porte ouverte.” Mais au moment où les enfants se présentent, aucune trace du professeur.

Pour Victor, son assistant, et pour les enfants du public, c’est une énigme. Chasseurs de dragons, étranges fossiles, T-Rex et ours en smoking : les indices ne manquent pas…

Sur réservation. mediatheque.cattenom@gmail.com +33 3 82 52 84 65 https://www.ecvhcattenom.com/ Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux Cattenom

