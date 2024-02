Spectacle – Mains libres Galerie Chapleau Le croisic, mercredi 31 juillet 2024.

Début : 2024-07-31T11:00:00+02:00 – 2024-07-31T21:00:00+02:00

Fin : 2024-07-31T11:00:00+02:00 – 2024-07-31T21:00:00+02:00

Le dispositif de jeu est très simple : un castelet, un acteur marionnettiste aux mains nues et le bruit du lieu. Peu à peu le silence, les mains tentent de tenir un discours, de rentrer en communication …

À partir de 3 ans.

Sur inscription (à partir du 15 juin) auprès de l’Office de Tourisme du Croisic.

Galerie Chapleau 6 rue Jules Ferry 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 00 70 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/spectacle-mains-libres-le-croisic.html »}]

JEUNESSE LOISIRS