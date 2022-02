SPECTACLE MAGUY MARIN, DAVID MAMBOUCH, BENJAMIN LEBRETON – SINGSPIELE Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

SPECTACLE MAGUY MARIN, DAVID MAMBOUCH, BENJAMIN LEBRETON – SINGSPIELE Vandœuvre-lès-Nancy, 29 juin 2022, Vandœuvre-lès-Nancy. SPECTACLE MAGUY MARIN, DAVID MAMBOUCH, BENJAMIN LEBRETON – SINGSPIELE Rue de Parme Esplanade Jack Ralite Vandœuvre-lès-Nancy

2022-06-29 19:00:00 – 2022-06-29 20:00:00 Rue de Parme Esplanade Jack Ralite

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Vandœuvre-lès-Nancy Maguy Marin, David Mambouch, Benjamin Lebreton : Singspiele

DANSE / PERFORMANCE / VISAGES / IDENTITÉS

Maguy Marin a imaginé un poème visuel au cours duquel elle effeuille les visages d’une figure mutique dans un mouvement ininterrompu qui interroge la nature de nos identités et les rapports que nous entretenons les uns avec les autres. +33 3 83 56 83 56 https://www.centremalraux.com/saison/singspiele-2 S. Rouaud

