Spectacle magique familial – Festival Magique du Goëlo Plouha, 20 février 2022, Plouha.

Spectacle magique familial – Festival Magique du Goëlo L’Hermine 9 avenue Laënnec Plouha

2022-02-20 – 2022-02-20 L’Hermine 9 avenue Laënnec

Plouha Côtes d’Armor

Spectacle magique familial présenté par Yann Brieuc & « La Comédie Magique », un spectacle magique et poétique de Carmelo Cacciato et Bertrand Crimet.

Sans temps morts, les sketches mêlant adroitement théâtre, comedia dell’arte, mime, magie, humour et poésie sont joués par le duo franco-italien composé de Bertrand Crimet, grand sec lunaire, et de Carmelo Cacciato, petit espiègle et malicieux. Durant plus d’une heure, les deux compères vont se livrer à un flot de saynètes ininterrompues. Ils alterneront magie classique et participative avec de la magie créative et visuelle.

Billets en vente à la Maison de la Presse de Plouha et sur place selon les places restantes.

morax.akyna@wanadoo.fr +33 6 09 65 03 27 http://farzteo.wixsite.com/festivalmagiegoelo

Spectacle magique familial présenté par Yann Brieuc & « La Comédie Magique », un spectacle magique et poétique de Carmelo Cacciato et Bertrand Crimet.

Sans temps morts, les sketches mêlant adroitement théâtre, comedia dell’arte, mime, magie, humour et poésie sont joués par le duo franco-italien composé de Bertrand Crimet, grand sec lunaire, et de Carmelo Cacciato, petit espiègle et malicieux. Durant plus d’une heure, les deux compères vont se livrer à un flot de saynètes ininterrompues. Ils alterneront magie classique et participative avec de la magie créative et visuelle.

Billets en vente à la Maison de la Presse de Plouha et sur place selon les places restantes.

L’Hermine 9 avenue Laënnec Plouha

dernière mise à jour : 2022-01-21 par