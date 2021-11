SPECTACLE MAGIE TOUT PUBLIC Foyer familial Jean Sauvajeon, 20 novembre 2021, Chanos-Curson.

Foyer familial Jean Sauvajeon, le samedi 20 novembre à 18:00

Spectacle de magie pour enfants et tout public partout en France, Suisse, Luxembourg, Belgique et même Canada. En spectacle, c’est le mystère, l’humour, la poésie, et l’énergie qui caractérisent le numéro. Dès les premières minutes, la complicité avec les enfants et le public s’installe car c’est un spectacle multi générationnel. Il travaille « sans filet » c’est-à-dire que tous les tours sont basés sur la manipulation. Aucun tour automatique n’est utilisé. Les tours sont variés, colorés, visuels, très interactifs et spécialement adaptés aux enfants (même les touts petits). Rires, émerveillement et bonheur dans une ambiance calme. Show rythmé et dynamique. A bientôt pour une rencontre Magique !

2 euros enfant 5 euros adulte

Venez à la rencontre du célèbre magicien Pasquel Romano !

Foyer familial Jean Sauvajeon Chanos-Curson Drôme



