Par le Cercle magique – Robert Houdin de Normandie

« Corne de licorne et poudre de perlimpinpin » : un peu de magie et de paillettes dans le quotidien, ça ne se refuse pas !

C’est pourquoi, fidèles au rendez-vous, les membres du Cercle magique Robert Houdin de Normandie vont, en bons magiciens, sortir de leur chapeau un programme des plus sensationnels pour vous divertir.

Ils nous promettent l’apparition de magiciens le temps d’une soirée dans les quartiers de la ville ou au Centre de loisirs et une pluie d’artistes prestidigitateurs pratiquant close up, grandes illusions, mentalisme… pour le grand spectacle des galas.

Lieu : Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher

Tarif : 18 €

Réservation obligatoire.

+33 2 35 13 16 54 https://www.gonfreville-l-orcher.fr/ma-ville/agenda/

