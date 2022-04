Spectacle Magie et Mythe Arthurien Gavaudun Gavaudun Catégories d’évènement: Gavaudun

Lot-et-Garonne

Spectacle Magie et Mythe Arthurien Gavaudun, 30 avril 2022, Gavaudun. Spectacle Magie et Mythe Arthurien Le Bourg Château de Gavaudun Gavaudun

2022-04-30 – 2022-04-30 Le Bourg Château de Gavaudun

Gavaudun Lot-et-Garonne Gavaudun 5 5 EUR Venez prendre place à la table ronde des chevaliers en compagnie de de Cyril Smokal et Damien Le Goupil, participez aux ateliers et laissez vous emporter par la magie de Merlin ! Le spectacle sera proposé à 15h et/ou à 17h suivi de l’adoubement des petits chevaliers. La réservation est conseillée. Petite restauration sur place. Venez prendre place à la table ronde des chevaliers, participez aux ateliers et laissez vous emporter par la magie de Merlin ! Début du spectacle à 15h et à 17h suivi de l’adoubement des petits chevaliers.

La réservation est conseillée. Petite restauration sur place. Venez prendre place à la table ronde des chevaliers en compagnie de de Cyril Smokal et Damien Le Goupil, participez aux ateliers et laissez vous emporter par la magie de Merlin ! Le spectacle sera proposé à 15h et/ou à 17h suivi de l’adoubement des petits chevaliers. La réservation est conseillée. Petite restauration sur place. site web Château de Gavaudun

Le Bourg Château de Gavaudun Gavaudun

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gavaudun, Lot-et-Garonne Autres Lieu Gavaudun Adresse Le Bourg Château de Gavaudun Ville Gavaudun lieuville Le Bourg Château de Gavaudun Gavaudun Departement Lot-et-Garonne

Gavaudun Gavaudun Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gavaudun/

Spectacle Magie et Mythe Arthurien Gavaudun 2022-04-30 was last modified: by Spectacle Magie et Mythe Arthurien Gavaudun Gavaudun 30 avril 2022 Gavaudun Lot-et-Garonne

Gavaudun Lot-et-Garonne