le mercredi 15 décembre à 15:30

Spectacle offert à tous les retraités Afin de célébrer les fêtes de fin d’année aux côtés des aînés, le Centre communal d’action sociale (CCAS) du Pouliguen élargit l’accès au spectacle du 15 décembre à l’ensemble des Pouliguennais retraités (et non plus aux seuls séniors nés avant 1950). Le rendez-vous sera donné, à partir de 16h, à la salle des fêtes André Ravache (accueil à partir de 15h30). Les invités découvriront les quatre artistes féminines du groupe Quat’Z’Elles. Charmantes, douces, et piquantes, elles reprendront des chansons françaises en polyphonie. Ils pourront également assister au spectacle d’Éric, le prestidigitateur. Avec humour, le magicien saura les surprendre grâce à des tours très visuels, subtils et élégants. Les spectateurs repartiront avec une petite surprise. Afin de faciliter l’organisation, les participants sont invités à s’inscrire gratuitement dans les plus brefs délais auprès du CCAS par téléphone au 02 40 15 08 02.

2021-12-15T15:30:00

