La Médiathèque du Val d’Argent vous propose de découvrir comme spectacle Magie « Abricadebara » le Mercredi 27 Mars à 14H.

La gestion des déchets est un vrai enjeu !

Deux déménageurs doivent vider l’appartement d’un magicien tout en respectant les consignes de tri mais les objets ne l’entendent pas ainsi.

Même jour, avant et après le spectacle, une exposition et un temps d’échanges vous seront proposées. Astuces 0 déchets, éco consommation, biodéchets et gaspillage alimentaire…L’occasion d’en apprendre plus ! EUR.

Début : 2024-03-27 14:00:00

fin : 2024-03-27 15:00:00

rue Osmont

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est mediatheque@valdargent.com

