Spectacle Magic’Music-Hall : SING SING SING Scaër Scaër Catégories d’évènement: Finistère

Scaër

Spectacle Magic’Music-Hall : SING SING SING Scaër, 12 mars 2022, Scaër. Spectacle Magic’Music-Hall : SING SING SING Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër

2022-03-12 20:00:00 – 2022-03-12 Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig

Scaër Finistère Scaër Spectacle Dîner Spectacle de Cabaret & Music-Hall

Inscriptions par téléphone. +33 6 80 31 50 75 Spectacle Dîner Spectacle de Cabaret & Music-Hall

Inscriptions par téléphone. Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër

dernière mise à jour : 2022-02-15 par OT QUIMPERLE TERRE OCEANE

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Scaër Autres Lieu Scaër Adresse Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Ville Scaër lieuville Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër Departement Finistère

Scaër Scaër Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/scaer/

Spectacle Magic’Music-Hall : SING SING SING Scaër 2022-03-12 was last modified: by Spectacle Magic’Music-Hall : SING SING SING Scaër Scaër 12 mars 2022 finistère Scaër

Scaër Finistère