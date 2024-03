Spectacle : Magic Night Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq, vendredi 5 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T19:00:00+02:00 – 2024-04-06T21:00:00+02:00

Découvrez le spectacle « Magic Night » dans le cadre du festival « 100% magie » le 5 et 6 avril à l’espace Concorde. A partir de 6€.

Trois spectacles pour une nuit magique où vos sens seront manipulés !

La Magic Night est une expérience déambulatoire vous invitant à découvrir des performances autour des arts de l’illusion. Laura London vous dévoilera son expertise en tricherie aux cartes à travers l’histoire de Geraldine Hartmann, spécialiste des tours de passe-passe dans les années 20. Dylan Foldrin et Quentin Thiollier de La Cabale des passeurs mettront en scène des illusions sonores en jouant avec les codes de la conférence et du concert, et Thierry Collet manipulera vos cerveaux comme il manipule les objets !

Dans le hall, une heure avant et après les performances, vous pourrez, avec l’aide du magicien Marc Rigaud, fabriquer des tours vous-mêmes grâce aux « kits magiques » et tester les « cabines à tours automatiques », des machines capables de lire dans les pensées !

Durée : 1h30 Ouverture des portes et animations 1h avant la représentation

Espace Concorde 51 53 Chemin des Crieurs 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://larose.notre-billetterie.fr/billets?kld=2324w&spec=208 »}]