Avec la complicité de Magali Le Huche, autrice de Nowhere Girl (Dargaud), une trentaine d’élèves du dispositif EMI de l’ENM de Villeurbanne propose une incursion musicale dans l’univers de cette bande dessinée traversée par la musique des Beatles. Les jeunes musicien·nes et Magali Le Huche accompagnent en musique et en dessin les moments de doute, d’angoisse, de repli sur soi, de rêve et d’espoir de l’héroïne du livre. **Réservation uniquement au point d’accueil inscriptions, une heure avant chaque séance et dans la limite des places disponibles.** Un spectacle musical organisé par l’ENM de Villeurbanne et avec l’étroite complicité de Magali Le Huche : sur le thème de la bande dessinée “Nowhere Girl”. Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) 234 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

