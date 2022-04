Spectacle Maelstrom Musée du canal de Berry, 14 mai 2022 19:00, Audes.

Nuit des musées Spectacle Maelstrom Musée du canal de Berry Samedi 14 mai, 19h00 Entrée gratuite, place limitées

De grandes illustrations viennent guider l’imaginaire et l’écoute : le regard est plongé dans un univers visuel par un jeu de lumière, la conteuse attire parfois l’attention sur un détail de l’image.

Il est l’heure de se coucher : l’enfant, dans sa chambre, attend que son papa lui raconte une histoire. Ce soir, elle se demande d’où elle vient. Son papa choisit de lui lire pour la première fois le conte qu’il préfère, celui de la création de la terre et des hommes.

L’enfant glisse alors dans une aventure hors de l’espace et du temps, où elle va rencontrer Ilmatar, la fille de l’air, ou Izanami et Izanagi, les amoureux éternels, et enfin Awanawilona, le père-soleil.

A travers deux contes qui s’entremêlent, Maelström aborde successivement les mythes de la création de la terre, des premières divinités puis des premiers hommes. Les récits s’appuient sur les textes ou les traditions orales de la Finlande (le Kalevala), du Japon (le Kojiki) et des Indiens Zuni.

On y découvre comment la terre est née de la complicité d’un aigle géant et de la fille de l’air, comment les premiers kamis ont formé l’amour, la vie et la mort, comment les premiers hommes, mi-homme-mi bête, ont pu s’extraire de la terre grâce à l’arbre du soleil père-du-monde.

Le Musée du Canal de Berry retrace l’histoire du plus étroit canal de France qui permit le développement industriel de Montluçon au XIXe siècle.

Free admission, limited space Saturday 14 May, 19:00

The Canal de Berry Museum traces the history of the narrowest canal in France that allowed the industrial development of Montluçon in the 19th century. motor impairment;hearing impairment

Es hora de acostarse: el niño, en su habitación, espera a que su padre le cuente una historia. Esta noche se pregunta de dónde viene. Su padre decide leerle por primera vez el cuento que prefiere, el de la creación de la tierra y de los hombres. El niño se desliza en una aventura fuera del espacio y del tiempo, donde conocerá a Ilmatar, la chica del aire, o Izanami e Izanagi, los amantes eternos, y finalmente Awanawilona, el padre-sol. A través de dos cuentos entrelazados, Maelström aborda sucesivamente los mitos de la creación de la tierra, de las primeras divinidades y luego de los primeros hombres. Los relatos se basan en textos o tradiciones orales de Finlandia (Kalevala), Japón (Kojiki) y los indios Zuni. Se descubre cómo la tierra nació de la complicidad de un águila gigante y de la hija del aire, cómo los primeros Kamis formaron el amor, la vida y la muerte, cómo los primeros hombres, mitad hombre-mitad bestia, pudieron salir de la tierra gracias al árbol del sol padre del mundo.

Entrada gratuita, plazas limitadas Sábado 14 mayo, 19:00

Magnette 03190 Audes 03190 Audes Auvergne-Rhône-Alpes