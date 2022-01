Spectacle : Mademoiselle Gazole Thann, 23 février 2022, Thann.

Spectacle : Mademoiselle Gazole Thann

2022-02-23 15:00:00 – 2022-02-23 17:00:00

Thann Haut-Rhin Thann

EUR Cette histoire se passe dans le futur, dans un monde dans lequel les enfants n’appartiennent plus à leurs parents pour toute la vie. Ils sont les agents spéciaux de sociétés qui les louent à l’heure ou à la journée pour des missions tel un anniversaire ou une histoire avant de se coucher. Les meilleurs de ces agents sont Mademoiselle, et son majordome Gazole. À eux deux, ils vont découvrir ce que pourrait être une enfance qui s’appartient encore, et gripper la machine de L’Agence…

Un spectacle de marionnettes dans lequel le spectateur suit deux agents spéciaux, Mademoiselle et son majordome Gazole.

+33 3 89 75 47 50

Thann

