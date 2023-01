Spectacle : Madeleine et Maurice, Vieux confinés ! Ribemont Ribemont Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Dominique Duriez a encore frappé et vous propose son nouveau spectacle Madeleine et Maurice, Vieux confinés !

Attendez-vous à vous tordre de rire ! Rendez-vous le samedi 4 février à 20h30 à la salle Blondel à Ribemont.

Entrée à 6€.

Organisé par le comité des fêtes de Ribemont.

