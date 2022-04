Spectacle : Machinarmonium, 25 mai 2022, .

Spectacle : Machinarmonium

2022-05-25 – 2022-05-25

EUR Spectacle « Machinarmonium » avec la compagnie Bas Les Pat’hibulaires.

Spectacle pour les petits dès 5 ans.

Tartine, Tintin et Juju ont repris l’entreprise «Lagoutte déménagement » de leur père. Alors qu’ils vident la maison d’un certain M.MAUREL, ils plongent dans le passé de cet homme, et découvrent de façon inattendue une partie de l’histoire de leur père, ainsi qu’une étonnante machine : la Machinarmonium.

Les trois frangins la tâtent, la questionnent et la démontent entièrement. Ils se laissent bercer par ses curiosités, ses sons, et submerger par ce qu’elle leur apporte : à travers elle, ils se saisissent du nouvel héritage de leur père.

La Cie Bas les Pat’Hibulaire s’empare d’un univers à la fois trivial et onirique pour bricoler des sons, des chansons, et construire des ponts entre les cartons et la Machinarmonium, entre le réel et l’irréel, entre la physique et la pataphysique.

