Spectacle – Macbeth en forêt du Théâtre de l’Unité – Festival Encore les beaux jours Forêt de Verrières, 18 septembre 2021, Verrières-le-Buisson.

Forêt de Verrières, le samedi 18 septembre à 21:00

**MACBETH EN FÔRET** du Théâtre de l’Unité _Théâtre nocturne en pleine nature_ Et si les brumes de l’Écosse, les princes, les rois et les reines, les sorcières, les spectres et les châteaux, pouvaient se matérialiser en pleine forêt, au beau milieu des fougères et des arbres, par la magie de l’imagination ? Et si l’une des pièces les plus célèbres du répertoire classique, pouvait se donner en plein air, en déambulatoire et à la seule lumière des flammes et des torches ? Et si la machinerie et la technique moderne pouvaient déserter un temps le plateau du théâtre pour le laisser à nu, tel qu’en lui-même ? Et si s’inventait, dans l’immédiateté du décor naturel, un autre rapport au texte, qui retrouverait la voûte céleste historique du premier théâtre Shakespearien ? C’est bien le pari de l’emblématique compagnie du Théâtre de l’Unité pour cette version « en cinq lieux avec guide pour forêt » du MACBETH de William Shakespeare, concoctée par les agitateurs Hervée de Lafond et Jacques Livchine. Durée – 2 h environ TOUT PUBLIC SAMEDI 19 SEPTEMBRE A 20H30 DANS LA FORÊT DE VERRIÈRES LE BUISSON RENDEZ VOUS 169 route des Gâtines, 91370 Verrières le buisson Gratuit – Sur réservation : 01 64 48 71 01 / [elbj@animakt.fr](mailto:elbj@animakt.fr) _Dans le cadre du festival Encore les beaux jours, spectacles vivants en lieux insolites et patrimoniaux, organisé par l’agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt._ Retrouvez l’ensemble du programme : ici [[www.paris-saclay.com](www.paris-saclay.com)](www.paris-saclay.com) ou là [www.animakt.fr](http://animakt.fr/)

Forêt de Verrières 169 route des Gâtines 91370 Verrières le buisson Verrières-le-Buisson Essonne



