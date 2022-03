Spectacle : Macaroni ! Cernay Cernay Catégories d’évènement: Cernay

Spectacle : Macaroni !
Cernay, 6 avril 2022, 15:00:00 – 16:00:00

François, un jeune garçon de 10 ans, se voit obligé par sa mère de passer une semaine de vacances chez son grand-père, celui qu'il appelle tendrement « le vieux chiant ». Dès son arrivée dans la petite maison grise d'ancien mineur, il apparaît évident qu'entre ces deux là la sauce risque de ne pas prendre. Le gamin vivra-t-il l'horreur tant redoutée ou aura-t-il l'occasion de découvrir qui se cache derrière le masque de mauvaise humeur affiché par son pépé ? À coup sûr, cette rencontre d'un gamin énergique et d'un vieux mineur sera explosive et surprenante ! En convoquant des sujets aussi divers que la mémoire, l'immigration ou encore les relations intergénérationnelles, Macaroni ! ouvre grand la porte à des interrogations universelles

